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15:35, 16 января 2025Силовые структуры

Готовившего нападение на российскую школу подростка обвинили в терроризме

СК предъявил обвинение подростку, готовившему нападение на школу в Реутове
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Подмосковье усилили меры безопасности в школах после предотвращения нападения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, готовившему вооруженное нападение на школу в подмосковном Реутове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяется преступление террористической направленности, наказание за которое предусмотрено статьей 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года подросток состоял в структурном подразделении международной террористической организации и пропагандировал ее деятельность. Он также участвовал в обсуждениях планируемых террористических преступлений.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили нападение на школу № 1 в Реутове, которое готовил десятиклассник. Он стал последователем движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация) несколько лет назад. Подросток вступил в тематические паблики и обсуждал массовые расправы в учебных заведениях.

Министерство образования Московской области заявило об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях региона.

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