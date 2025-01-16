Готовившего нападение на российскую школу подростка обвинили в терроризме

СК предъявил обвинение подростку, готовившему нападение на школу в Реутове

В Подмосковье усилили меры безопасности в школах после предотвращения нападения

Начало событий в новости В Подмосковье усилили меры безопасности в школах после предотвращения нападения

Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, готовившему вооруженное нападение на школу в подмосковном Реутове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяется преступление террористической направленности, наказание за которое предусмотрено статьей 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года подросток состоял в структурном подразделении международной террористической организации и пропагандировал ее деятельность. Он также участвовал в обсуждениях планируемых террористических преступлений.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили нападение на школу № 1 в Реутове, которое готовил десятиклассник. Он стал последователем движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация) несколько лет назад. Подросток вступил в тематические паблики и обсуждал массовые расправы в учебных заведениях.

Министерство образования Московской области заявило об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях региона.