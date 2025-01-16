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14:06, 16 января 2025Россия

В Подмосковье усилили меры безопасности в школах после предотвращения нападения

В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения в Реутове
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Московской области усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях после того, как было предотвращено нападение на школу в Реутове. Об этом сообщили в Министерстве образования региона, передает ТАСС

После случившегося возбуждено уголовное дело. «Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — сообщили в ведомстве.

16 января стало известно, что российские спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он вступил в тематические паблики и обсуждал с его участниками массовые расправы в учебных заведениях. Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Днем ранее, 15 января, в Рязани школьник выстрелил в одноклассника из пистолета. Пострадавшего госпитализировали. Впоследствии выяснилось, что пистолет игрушечный. В школе организовали служебную проверку.

ЖЗЛ
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