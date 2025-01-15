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16:19, 15 января 2025Силовые структуры

Российский школьник выстрелил в одноклассника. Появились фотографии с места ЧП

В Рязани подросток травмировал одноклассника выстрелом из игрушечного пистолета
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский школьник выстрелил в одноклассника. Инцидент произошел в школе №47 в Московском районе Рязани.

Поначалу в СМИ появилась информация, что 14-летний подросток выстрелил другому ученику в голову из травматического пистолета. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

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На место выехали полиция и СК

Как сообщил YA62.ru, сотрудники Следственного управления Следственного Комитета России по Рязанской области выехали на место происшествия. В ведомстве прокомментировали ситуацию, добавив, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

Затем в пресс-службе Управления МВД Росси по Рязанской области заявили, что восьмиклассник выстрелил в одноклассника из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета. Отмечается, что это произошло по неосторожности. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего школьника нет, заверили в ведомстве.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пистолет оказался игрушечным

Фотографии с места ЧП опубликовал Telegram-канал Mash. На одном снимке крупным планом изображен пистолет с магазином, в котором виднеются желтые пластмассовые пульки. На другом кадре полицейская машина стоит у здания школы.

В МВД уточнили, что игрушка свободным доступом приобретена на одном из маркетплейсов. По данным Mash, стоимость пистолета составляет 400 рублей.

Канал также выяснил, что в школе организована служебная проверка при участии управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Кроме того, из-за произошедшего во всех средних образовательных учреждениях региона начали проверку безопасности.

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