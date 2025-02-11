В российском регионе задержали за совершенную расправу 30 лет назад женщину

В Тамбовской области задержали женщину за убийство, совершенное 30 лет назад

В Тамбовской области задержали женщину за расправу, совершенную 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в апреле 1993 года в поселке Комсомолец были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетнего сына. Сотрудникам правоохранительных органов сразу не удалось установить преступника.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские повторно изучили материалы дела, с помощью современных технологий провели исследование изъятых с места происшествия следов. Им удалось установить личности подозреваемых и задержать одну женщину.

Следствием установлено, что она на почве неприязни решила расправиться со своей знакомой. Для этого привлекла сестру и племянника. Они зашли в квартиру потерпевшей, где нанесли удары по голове и множественные колото-резаные раны, после чего расправились с ее сыном. Затем похитили имущество, подожгли квартиру и скрылись.

71-летняя женщина признана виновной по статьям 17 («Соучастие») и 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, местоположение ее соучастников устанавливается.

Ранее сообщалось, что работавшего в 90-х годах киллера одной из банд осудили на 14 лет.