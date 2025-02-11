В Венгрии рассказали об обязательствах Киева по поставкам газа из России

Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина обязалась не атаковать «Турецкий поток»

Венгрия получила гарантии от Еврокомиссии, что Киев будет выполнять три условия по поставкам газа из России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что третьим условием стала гарантия «очень быстрого» начала переговоров по возобновлению транзита российского газа через Украину.

Ранее поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу достигли исторического максимума. В январе они увеличились на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.