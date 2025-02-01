РИА Новости: Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу достигли исторического максимума. В январе они увеличились на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

С 1 января по 31 января экспорт газа пункт «Странджа-2 — Малкочлар» на болгаро-турецкой границе составил 1,56 миллиарда кубических метра (50,3 миллиона кубометров в сутки). Предыдущий максимум был достигнут в декабре 2024 года: тогда экспорт российского газа по турецкому коридору составил почти 1,53 миллиарда кубометров (49,35 миллиона кубометров в сутки).

31 декабря 2024 года истек договор о поставках российского газа в Европу через Украину. Киев отказался продлевать соглашение даже при закупках третьими странами. Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для Европы является «Балканский поток», принимающий топливо из «Турецкого потока». Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубических метров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

Ране глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский пообещал, что подача тепла жителям Приднестровья возобновится в ближайшие дни. Энергетический кризис начался в регионе после отказа «Газпрома» поставлять топливо из-за долга более чем 700 миллионов долларов.