В ВСУ рассказали о психологических операциях по формированию вражеского образа ТЦК

Боец ВСУ Матяш: Образ ТЦК как врагов формируют манипуляции и ИПСО

На Украине негативный образ сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) формируют манипуляции и информационно-психологические спецоперации (ИПСО, псиоп). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матяш, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

По его словам, работники территориального центра комплектования являются не врагами, а военными, которые действуют в рамках закона.

«Если бы я работал в ТЦК, и на меня бросились, я бы тоже дрался и защищался — сработал бы инстинкт выживания. Почему ТЦК пакует в бусики? Потому что они должны отобрать людей для службы в армии. Они подходят к человеку, у которого не обновлены данные», — объяснил Матяш.

Ранее стало известно, что во Львове мужчина сбежал от ТЦК. Однако, скрываясь от военкомов, уклонист попал под машину.