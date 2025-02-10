Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

Во Львове Украины мужчина убежал от ТЦК и попал под машину

Во Львове Украины мужчина убежал от представителей территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) и попал под машину. Видео с инцидентом, снятое на нагрудную камеру военкома, публикует «Страна» в своем Telegram-канале.

Мужчину остановили на улице два сотрудника военкомата. Тот сразу же начал скрываться от них и перебегать дорогу в неположенном месте. По стечению обстоятельств в этот момент там проезжал автомобиль.

«Придурок, идиот», — крикнули вслед сотрудники военкомата, когда мужчину сбил автомобиль. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизации. На Украине, по его словам, люди без документов об инвалидности или брони сидят дома и не выходят даже ночью.

