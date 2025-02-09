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13:42, 9 февраля 2025Бывший СССР

Житель Запорожья просидел дома больше двух лет из-за страха мобилизации

РИА: Житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города Константин.

По словам собеседника агентства, на Украине люди, у которых нет документов об инвалидности или брони, «сидят дома и не выходят даже ночью», чтобы не попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Я знаю человека, который так сидит с декабря 2022 года. Из моего круга общения человек 12-13 не выходят из дома по два-три месяца», — сказал он, отметив, что для города это «нормальная картина».

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд армии.

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