РИА: Житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизации

Житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города Константин.

По словам собеседника агентства, на Украине люди, у которых нет документов об инвалидности или брони, «сидят дома и не выходят даже ночью», чтобы не попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Я знаю человека, который так сидит с декабря 2022 года. Из моего круга общения человек 12-13 не выходят из дома по два-три месяца», — сказал он, отметив, что для города это «нормальная картина».

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд армии.