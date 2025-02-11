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14:50, 11 февраля 2025Силовые структуры

Вор-рецидивист обокрал ювелирный салон в российском городе и спустил деньги на ставки

В Петербурге вор-рецидивист обокрал ювелирный салон и попался в Подмосковье
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 48-летний житель Москвы обокрал ювелирный салон в «Гранд Отеле Европа» на Михайловской улице и спустил деньги, полученные от продажи украденного, на ставки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В результате он был задержан в Подмосковье. Выяснилось, что мужчина был многократно судим за кражи и грабежи. Украденное он продал незнакомцу на площади «трех вокзалов», поставил полученные деньги на ставки и проиграл. Сейчас он находится под стражей.

Его преступление попало на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в ведомстве. На кадрах видно, что москвич совершает преступление, когда продавец вышла из зала. Он залез рукой в стоящий за его спиной кейс и вынул из него несколько колец. После этого украшения оказались в его кармане. Далее мужчина заявил, что еще подумает над подарком для дочери и ушел.

Ранее в Подмосковье росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который обокрал супермаркет и вернулся в него во второй раз в другой одежде.

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