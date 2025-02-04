Россиянин обокрал супермаркет и вернулся в него во второй раз в другой одежде

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину за кражу в магазине

В Подмосковье росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который обокрал супермаркет и вернулся в него во второй раз в другой одежде. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Сначала нарушитель украл две банки с икрой и спустя пару часов вернулся в магазин за второй партией, но уже в другой одежде. Его вычислили дежурившие на улице росгвардейцы, обратив внимание на схожесть примет из полученной ориентировки.

Ранее в Челябинске неизвестные украли со склада 100 килограммов красной икры, стоимостью более одного миллиона рублей.