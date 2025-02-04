Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 4 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин обокрал супермаркет и вернулся в него во второй раз в другой одежде

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину за кражу в магазине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который обокрал супермаркет и вернулся в него во второй раз в другой одежде. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Сначала нарушитель украл две банки с икрой и спустя пару часов вернулся в магазин за второй партией, но уже в другой одежде. Его вычислили дежурившие на улице росгвардейцы, обратив внимание на схожесть примет из полученной ориентировки.

Ранее в Челябинске неизвестные украли со склада 100 килограммов красной икры, стоимостью более одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше