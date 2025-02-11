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08:49, 11 февраля 2025Экономика

Запасы золота в российских банках рухнули

РБК: Запасы золота в российских банках упали вдвое в конце 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В конце 2024 года суммарные запасы золота в российских банках снизились вдвое в сравнении с показателем, зафиксированным осенью 2023-го, и опустились ниже отметки в 40 тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По состоянию на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, находились в общей сложности 325,4 миллиарда рублей. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в российских банках хранились суммарно 38,1 тонны драгоценного металла. За 12 месяцев, по данным регулятора, резервы на счетах сократились на 23,6 процента. В физическом выражении спад оказался еще более существенным и составил 46,4 процента, или более 33 тонн.

Трехлетний максимум был зафиксирован осенью 2023 года. Достигнутый же к началу 2025-го результат оказался минимальным с июля 2022-го. Тогда, в разгар санкционного давления со стороны западных стран, российские кредитные организации активно наращивали объемы экспортных операций с золотом, продавая драгметалл в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. После этого запасы золота на счетах стали постепенно восстанавливаться на фоне роста добычи и активизации торговли драгметаллами как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

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Нынешнее сокращение первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов связал в том числе с рекордным ростом ключевой ставки. После продолжительного периода повышения и возникновения спреда в стоимости привлечения пассивов (ставки по ним находятся выше ключевой) банкам стало выгоднее быстрее осуществлять покупку и продажу золота своим клиентам. Однако из-за особенностей раскрытия отчетности (данные публикуются на отчетную дату, без оборотов внутри месяца), уточнил он, создается «оптическое» искажение. «Кажется, что золота стало меньше, но это не так», — резюмировал Пьянов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту сообщило, что российский ЦБ в прошлом году закупил около трех тонн золота. Эти объемы, отметили эксперты, пошли в основном на чеканку монет. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за отчетный период остались на уровне в 2332,76 тонны. В то же время спрос россиян на драгоценный металл в 2024 году заметно вырос. За 12 месяцев граждане РФ впервые в истории вошли в пятерку самых активных скупщиков золота, приобретя в общей сложности 75,6 тонны.

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