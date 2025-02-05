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12:42, 5 февраля 2025Экономика

Назван купивший больше всего золота Центробанк

Мировые Центробанки закупили больше тысячи тонн золота третий год подряд
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Больше всех золота среди мировых ЦБ купил в 2024 году Национальный банк Польши — он увеличил свои резервы на 90 тонн. Об этом со ссылкой на назвавшего лидера Всемирный совет по золоту сообщает РИА Новости.

В Польше стремятся поднять долю драгметалла в своих резервах до 20 процентов. Отмечается, что сейчас она достигла 17 процентов, или 448 тонн. В тройке лидеров по закупкам также оказались турецкий и индийский регуляторы с 75 и 73 тоннами соответственно.

Как следует из материалов, в целом Центробанки приобрели более тысячи тонн золота третий год подряд. В 2024-м общий объем закупок составил 1045 тонн, тогда как в 2023-м — 1051 тонну, а в 2022-м — рекордные 1080 тонн.

Банк России в прошлом году, согласно отчету, приобрел около трех тонн золота, которые, полагают аналитики, пошли на чеканку монет. Как напоминает агентство, сам регулятор ранее сообщал, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в прошлом году не изменились, оставшись на уровне 2332,76 тонны.

Мировые цены на золото продолжают находиться на рекордных уровнях, что связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз, а также конкретных шагов, предпринимаемых в этой сфере администрацией американского президента Дональда Трампа.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. Избрание Трампа в начале ноября остановило ралли, но после его январской инаугурации цены снова начала расти.

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