Жители российского города пожаловались на потоп в квартирах после капремонта

Жители Еманжелинска пожаловались на потоп в квартирах после недавнего капремонта

Жители Еманжелинска Челябинской области пожаловались на плохой капремонт в 76-летнем доме. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о двухэтажном здании 1949 года постройки, расположенном по адресу улица Советская, 2. «Наш дом недавно капитально отремонтировали, но качество плохое. Когда включают отопление, трубы лопаются, и нас заливает», — пожаловались еманжелинцы.

В пресс-службе мэрии журналистам рассказали, что дом исправен и его износ составляет всего 25 процентов. «В доме в 2018 году выполнен капитальный ремонт фасада и крыши, в 2019 году — проведен ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, выполнена отмостка, в 2020 году заменена электропроводка, в апреле 2023 года УК "Бастион", обслуживающая данный дом, произвела косметический ремонт в подъезде. За два последних года дом дважды обследовался межведомственной комиссией и не был признан аварийным», — заявил представитель администрации. Он добавил, что в дом дважды — в июне 2023 года и в апреле 2024-го — приезжала комиссия, которая оба раза не находила оснований для того, чтобы признать дом аварийным или подлежащим сносу.

Ранее в феврале стало известно, что в поселке Высокий Воронежской области дом начал тонуть из-за отложенного на 16 лет капитального ремонта.

