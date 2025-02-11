ТАСС: Польские наемники при заходе в Суджу издевались над мирными жителями

Польские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при заходе в Суджу издевались над мирными жителями. Об этом рассказала местная жительница представителю военных следственных органов, передает ТАСС.

По ее словам, наемники отличались особой жестокостью. «Мы слышали, что украинцы говорили: вы уходите, если можно, выезжайте отсюда, иначе придут войска, вот эти поляки. В основном поляки были. Они [польские наемники] издевались [над мирными]», — заявила россиянка.

Женщина добавила, что у нее нет связи с оставшимися в оккупированном городе знакомыми.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее был опубликован ролик с мародерствующими в российском приграничье бойцами ВСУ. На записи видно гараж местного жителя, в котором солдаты противника устроили погром.