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12:51, 11 февраля 2025Россия

Опубликованы снятые бойцами ВСУ кадры мародерства в Курской области

Опубликовано видео с громящими гараж жителя Курской области бойцами ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с мародерствующими в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик, снятый украинскими военными, опубликовал Telegram-канал «Рядовой на передовой».

На записи видно гараж местного жителя, в котором солдаты противника устроили погром. Один из военнослужащих демонстрирует побитый автомобиль со снятыми колесами и надписью «ВСУ» на капоте. Видео сопровождается обилием мата.

Район, где сделаны кадры, и дата съемки не уточняются.

Ранее в Курской области нашли набитую бытовой техникой украинскую бронемашину. На появившихся в сети кадрах видно, как российские военные приближаются к брошенному транспортному средству и, убедившись, что оно не заминировано, открывают его. В салоне российские военные обнаружили электрочайник, вентилятор, телевизор и другие предметы.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 10 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 59 250 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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