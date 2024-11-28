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11:38, 28 ноября 2024Россия

В Курской области нашли набитую бытовой техникой украинскую бронемашину

Набитую бытовой техникой украинскую бронемашину нашли в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тринадцатый»

Набитую бытовой техникой украинскую бронемашину нашли в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал администратор Telegram-канала «Тринадцатый».

На кадрах видно, как российские бойцы осторожно приближаются к брошенной боевой разведывательно-дозорной машине (БРДМ). Убедившись, что бронеавтомобиль не заминирован, они открывают его.

В салоне БРДМ военнослужащие обнаружили большое количество бытовой техники. На кадрах видно электрочайник, вентилятор, телевизор. Также сбоку от сиденья виден предмет, похожий на системный блок персонального компьютера. «Тут и "джавелины" валяются», — обращает внимание российский солдат.

Ранее власти Курской области сообщили о случаях мародерства. Для предотвращения подобных случаев глава Глушковского района Павел Золотарев попросил усилить патрули.

ЖЗЛ
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