Власти в атакованной ВСУ Курской области сообщили о случаях мародерства

Глава Глушковского района Курской области Золотарев заявил о мародерстве

В атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области выявили случаи мародерства. Об этом заявил глава Глушковского района региона Павел Золотарев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Вчера находился в Глушковском районе. Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует», — написал он.

Чиновник привел слова сотрудника полиции, который заявил о создании нескольких опергрупп по пресечению мародерства и воровства. Некоторых лиц уже передали в полицию. Золотарев также попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль.

Ранее жительница Курской области рассказала об угрозах украинских солдат. По ее словам, военные ВСУ заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.