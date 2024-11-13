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17:00, 13 ноября 2024Россия

Власти в атакованной ВСУ Курской области сообщили о случаях мародерства

Глава Глушковского района Курской области Золотарев заявил о мародерстве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области выявили случаи мародерства. Об этом заявил глава Глушковского района региона Павел Золотарев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Вчера находился в Глушковском районе. Встретился с сотрудниками военной полиции. Обсудили проблему мародерства, которая, к сожалению, существует», — написал он.

Чиновник привел слова сотрудника полиции, который заявил о создании нескольких опергрупп по пресечению мародерства и воровства. Некоторых лиц уже передали в полицию. Золотарев также попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль.

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Ранее жительница Курской области рассказала об угрозах украинских солдат. По ее словам, военные ВСУ заходили в дома, занимались мародерством и расправлялись с мирными жителями, а тех, кто не успел уехать, брали в плен.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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