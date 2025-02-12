Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 12 февраля 2025Россия

16-летнего российского подростка избили до сотрясения мозга в туалете ТРК

78.ru: В Петербурге 16-летнего подростка избили до сотрясения мозга в ТРК
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка избили до сотрясения мозга в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Европолис». Об этом стало известно 78.ru.

Россиянин вместе с друзьями прогуливался по магазинам. К компании подошли другие ребята. Один из сверстников предложил юноше пойти в туалет и поговорить. Парень не стал отказываться.

В уборной ТРК подростка жестоко избили. Старшеклассник с травмами и синяками вернулся домой, отец отвез его в больницу.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Отцу предложили провести юноше операцию по восстановлению носа, но он отказался, поскольку надеется, что все пройдет само.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали возращение заключенного в США россиянина

      В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС

      В России сравнили цены на новые и подержанные автомобили

      В России возбудили дело против испанского журналиста за незаконный въезд в Курскую область

      В Кремле высказались о зверствах ВСУ в Николаево-Дарьино

      Популярная российская блогерша попала в больницу после ДТП

      Американцы передали 29 миллионов рублей прославившемуся на всю страну убийце

      Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий

      Над российским регионом заметили украинский БПЛА

      Женщина заснула и после пробуждения забыла мужа и дочь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше