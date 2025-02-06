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11:20, 6 февраля 2025Россия

Под Москвой подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей

В Дмитрове подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном городе Дмитров подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей. Видео с издевательствами опубликовал Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».

На представленных кадрах видно, как мальчик пытается заговорить со сверстниками. Его окружают и начинают наносить хаотичные удары по лицу и телу.

По данным портала Msk1.ru, нападение произошло в микрорайоне имени А.М. Маркова, у дома № 12. Пользователи соцсетей потребовали наказать обидчиков. «Завтра эти детишки загонят нож под ребро вашему ребенку. Нельзя такое спускать с рук! Наказывать сразу и жестко!» — предположил один из пользователей.

В ГУ МВД России по Московской области заявили о начале проверки по факту содержания видео. В ведомстве подчеркнули, что в полицию заявлений не поступало.

Ранее сообщалось, что в городе Сосновоборск Красноярского края двое подростков избили прохожего, который попросил их знакомую девушку дать ему телефон, чтобы позвонить.

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