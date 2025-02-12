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19:15, 12 февраля 2025Ценности

41-летняя российская актриса снялась в откровенных образах

41-летняя актриса Юлия Снигирь в кроп-топе снялась для издания The Blueprint
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь в откровенных образах снялась для The Blueprint. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

41-летняя звезда фильма «Мастер и Маргарита» на одном из фото предстала в белом кроп-топе из перьев бренда New Arrivals и обнажающей живот юбке в аналогичном стиле марки Atelier Biser. Также артистка надела облегающее черное макси-платье с прозрачными вставками на бедре и груди Valentin Yudashkin.

Кроме того, в рамках съемки знаменитость позировала в черном платье с прозрачным верхом Viva Vox, которое надела на нюдовый комбинезон.

В декабре Юлия Снигирь пришла на презентацию первого сольного альбома звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача с сумкой за 260 тысяч рублей.

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