Актриса Юлия Снигирь вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

Актриса Юлия Снигирь вышла в свет с черной сумкой Prada Cleo за 260 тысяч рублей

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь пришла на презентацию первого сольного альбома звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

41-летняя знаменитость вышла в свет в черном облегающем наряде и белом пиджаке поверх него. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и крупными серьгами с камнем.

Помимо этого, Снигирь выбрала черную кожаную сумку Prada Cleo, стоимость которой на официальном сайте ЦУМа составляет 260 тысяч рублей. Среди прочего, артистка распустила волосы и предстала с макияжем в нейтральных тонах.

В сентябре Юлия Снигирь снялась в откровенном наряде для журнала. На одном размещенном фото она предстала в фиолетовых брюках и прозрачном лонгсливе, оформленном объемными чашками с оборками в районе груди.