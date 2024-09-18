41-летняя Юлия Снигирь снялась в откровенном наряде для журнала

Актриса Юлия Снигирь снялась в откровенном наряде для журнала Uma Magazine

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь снялась в откровенном наряде для журнала Uma Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном фото 41-летняя знаменитость предстала в фиолетовых брюках и прозрачном лонгсливе, оформленном объемными чашками с оборками в районе груди. При этом образ звезды «Мастера и Маргариты» дополнили длинные серьги, колье, браслет и кольцо с массивным камнем.

Кроме того, визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, примерили на нее укороченный темный парик с челкой.

В июне сообщалось, что Юлия Снигирь показала естественную внешность в свой день рождения.