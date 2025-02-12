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11:07, 12 февраля 2025Бывший СССР

Алиев назвал отношения с США при Трампе успешными

Президент Азербайджана Алиев назвал успешными отношения с США при Трампе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал успешными отношения с США при президенте Дональде Трампе в его первый срок. Об этом руководитель кавказской республики рассказал в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN).

«Мы помним время, когда главой США был президент Трамп и наши отношения развивались очень успешно», — рассказ Алиев. Он также раскритиковал администрацию предыдущего президента Джо Байдена за ее «нечестный подход» к Азербайджану.

Алиев отметил, что многие западные лидеры были несправедливы по отношению к Трампу. В пример он привел премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его отставку «дисквалификацией» за поддержку оппонентов Трампа.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан ожидает расширения стратегического партнерства с Китаем. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем», — заявил президент Азербайджана.

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