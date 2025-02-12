Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 12 февраля 2025Бывший СССР

Алиев заявил о надежде Азербайджана на расширение стратегического партнерства с Китаем

Алиев: Азербайджан ожидает расширения стратегического партнерства с Китаем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика ожидает расширения стратегического партнерства с Китаем. Слова азербайджанского лидера передает РИА Новости.

«Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем», — рассказал Алиев.

Он добавил, что это включает также и вопросы, связанные с членством Азербайджана в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации (ВТО).

По его словам, Азербайджан до сих пор не является членом ВТО из-за протекционизма, двойных стандартов и тарифов.

Ранее стало известно, что Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

      Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

      На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

      В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

      Провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса

      «Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву

      Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

      Россиянин одним ударом топора отсек голову сожительнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше