Алиев заявил о надежде Азербайджана на расширение стратегического партнерства с Китаем

Алиев: Азербайджан ожидает расширения стратегического партнерства с Китаем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика ожидает расширения стратегического партнерства с Китаем. Слова азербайджанского лидера передает РИА Новости.

«Стратегическое партнерство – это очень высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства с Китаем», — рассказал Алиев.

Он добавил, что это включает также и вопросы, связанные с членством Азербайджана в различных международных организациях, а не только во Всемирной торговой организации (ВТО).

По его словам, Азербайджан до сих пор не является членом ВТО из-за протекционизма, двойных стандартов и тарифов.

Ранее стало известно, что Алиев выделил 1 миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Деньги пойдут министерству энергетики Украины. На эти деньги будет закуплено произведенное в Азербайджане электрооборудование.