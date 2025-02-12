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10:38, 12 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался проверкой после отравления пирожками с ртутью в Москве

Глава СК потребовал доклад о проверке отравления пирожками с ртутью в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о состоянии попавших в больницу из-за начиненных ртутью пирожков москвичей

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение предоставить ему доклад по проверке обстоятельств отравления двух человек пирожками с ртутью в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю московского управления СК Андрею Стрижову. Его подчиненные проводят процессуальную проверку после госпитализации двух москвичей с пищевым отравлением.

Пациенты находятся в стабильном состоянии, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели им необходимые процедуры.

Москвичи купили слойки в пекарне, а надкусив, заметили там несколько железных шариков, похожих на ртуть.

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