Бастрыкин заинтересовался проверкой после отравления пирожками с ртутью в Москве

Глава СК потребовал доклад о проверке отравления пирожками с ртутью в Москве

Стало известно о состоянии попавших в больницу из-за начиненных ртутью пирожков москвичей

Начало событий в новости Стало известно о состоянии попавших в больницу из-за начиненных ртутью пирожков москвичей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение предоставить ему доклад по проверке обстоятельств отравления двух человек пирожками с ртутью в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поручение дано руководителю московского управления СК Андрею Стрижову. Его подчиненные проводят процессуальную проверку после госпитализации двух москвичей с пищевым отравлением.

Пациенты находятся в стабильном состоянии, заявили в столичном департаменте здравоохранения. Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели им необходимые процедуры.

Москвичи купили слойки в пекарне, а надкусив, заметили там несколько железных шариков, похожих на ртуть.