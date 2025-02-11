Стало известно о состоянии попавших в больницу из-за начиненных ртутью пирожков москвичей

В Депздраве Москвы сочли стабильным состояние пациентов с отравлением ртутью

Двое жителей Москвы, которые попали с отравлением в больницу из-за начиненных ртутью пирожков, находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения, стало известно РЕН ТВ.

В ведомстве сочли, что медики в НИИ СП имени Склифосовского выполнили необходимые процедуры. Пострадавшие жители столицы остаются под наблюдением.

Как пишет Telegram-канал Mash, опасную выпечку попробовали мужчины.

Издание Baza разузнало, что москвичи купили слойки в пекарне, а надкусив, заметили там несколько железных шариков, похожих на ртуть.

О том, что люди были госпитализированы после покупки пирожков стало известно вечером 11 февраля. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.