В Москве два человека попали в больницу из-за начиненных ртутью пирожков

«112»: Двое москвичей госпитализированы с отравлением из-за пирожков с ртутью

В Москве два человека попали в больницу с отравлением ртутью. Как пишет Telegram-канал «112», по предварительным данным, опасным веществом были начинены пирожки, купленные горожанами.

По сведениям канала, сотрудники правоохранительных органов начали искать торговую точку, где могли реализовывать выпечку. Как утверждает Telegram-канал Shot, людей госпитализировали из дома на улице Азовской.

Пострадавших доставили в НИИ Склифосовского. Издание Baza выяснило, что в приемное отделение пациенты приехали с пирожками и сразу вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Официальные органы пока ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в Московской области мигранты массово отравились парами дихлофоса.