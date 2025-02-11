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18:35, 11 февраля 2025Россия

В Москве два человека попали в больницу из-за начиненных ртутью пирожков

«112»: Двое москвичей госпитализированы с отравлением из-за пирожков с ртутью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве два человека попали в больницу с отравлением ртутью. Как пишет Telegram-канал «112», по предварительным данным, опасным веществом были начинены пирожки, купленные горожанами.

По сведениям канала, сотрудники правоохранительных органов начали искать торговую точку, где могли реализовывать выпечку. Как утверждает Telegram-канал Shot, людей госпитализировали из дома на улице Азовской.

Пострадавших доставили в НИИ Склифосовского. Издание Baza выяснило, что в приемное отделение пациенты приехали с пирожками и сразу вызвали полицейских и сотрудников экстренных служб.

Официальные органы пока ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в Московской области мигранты массово отравились парами дихлофоса.

ЖЗЛ
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