Под Москвой произошло массовое отравление мигрантов

В Подмосковье мигранты массово отравились парами дихлофоса

В Московской области мигранты массово отравились дихлофосом. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

ЧП произошло в Истре. Иностранцы около года снимают комнаты в доме московского ученого, имя которого не раскрывается. Поскольку у мигрантов нет другого жилья, они вернулись в помещения уже вскоре после проведения дезинсекции.

Всего отравились 13 человек. Наибольшую дозу отравы получили три женщины и двухмесячный ребенок — они первыми вернулись в дом после обработки дихлофосом. Их отправили в больницу. Остальным членам семьи госпитализация не потребовалась.

Ранее в Красноярском крае четверо детей насмерть отравились дихлофосом, который неаккуратно распылил по дому их отец. Мужчина признался, что не стал проветривать жилье после обработки химикатами. По его словам, запах средства почти не ощущался, когда домой вернулись дети.