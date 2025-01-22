Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 22 января 2025Россия

Под Москвой произошло массовое отравление мигрантов

В Подмосковье мигранты массово отравились парами дихлофоса
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Московской области мигранты массово отравились дихлофосом. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

ЧП произошло в Истре. Иностранцы около года снимают комнаты в доме московского ученого, имя которого не раскрывается. Поскольку у мигрантов нет другого жилья, они вернулись в помещения уже вскоре после проведения дезинсекции.

Всего отравились 13 человек. Наибольшую дозу отравы получили три женщины и двухмесячный ребенок — они первыми вернулись в дом после обработки дихлофосом. Их отправили в больницу. Остальным членам семьи госпитализация не потребовалась.

Ранее в Красноярском крае четверо детей насмерть отравились дихлофосом, который неаккуратно распылил по дому их отец. Мужчина признался, что не стал проветривать жилье после обработки химикатами. По его словам, запах средства почти не ощущался, когда домой вернулись дети.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуного динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Россиянина задержали за финансирование террористической организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше