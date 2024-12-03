Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:04, 3 декабря 2024Силовые структуры

Отец четырех погибших под Красноярском детей признал вину. Ему грозит четыре года лишения свободы

Отец погибших под Красноярском детей признал вину в отравлении дихлофосом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае отцу четырех погибших от отравления дихлофосом детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК).

«В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении», — заявили в управлении.

Дело расследуют по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. При этом 34-летнего главу семейства обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Мужчине грозит четыре года лишения свободы.

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Отец насмерть отравившихся детей распылил дихлофос на еду

Отец четырех погибших под Красноярском детей распылил дихлофос по всей квартире, не соблюдая меры предосторожности, из-за чего отрава попала на одежду, посуду и в еду.

В СК России сообщили, что после неосторожного применения вещества несовершеннолетние отравились инсектицидами, попавшими в их организм.

Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия

Юлия Арбузовапредставитель регионального управления СК России

Проходящий по делу в качестве свидетеля отец погибших детей признался, что не стал проветривать квартиру после обработки дихлофосом. По его словам, запах средства якобы почти не ощущался, когда домой вернулись дети. Все это время в квартире была открыта только форточка.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В СК раскрыли состав вызвавшего гибель детей дихлофоса

В главном следственном управлении СК России по Красноярском краю и Хакасии установили, что в состав дихлофоса, которым насмерть отравились четверо детей, входил комплекс синтетических веществ.

Следы приведшего к летальному исходу вещества нашли в пробах рвоты отравивших несовершеннолетних. При этом производитель дихлофоса «Варан», который и был использован главой семейства, подчеркнул, что компоненты отравляющего средства не могли привести к столь серьезным последствиям, если дихлофос был использован по прямому назначению и в соответствии с мерами предосторожности.

«Это был комплекс веществ — синтетических пиретроидов — циперметрин, тетраметрин, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид», — уточнили в управлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц рассказал о таинственном чемодане, с которым приехал в Киев. Что оказалось внутри?

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

      16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

      Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

      На Полюсе холода рекордно потеплело

      Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу блогера Варламова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше