Отец четырех погибших под Красноярском детей признал вину. Ему грозит четыре года лишения свободы

Отец погибших под Красноярском детей признал вину в отравлении дихлофосом

В Красноярском крае отцу четырех погибших от отравления дихлофосом детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК).

«В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении», — заявили в управлении.

Дело расследуют по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. При этом 34-летнего главу семейства обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Мужчине грозит четыре года лишения свободы.

Отец насмерть отравившихся детей распылил дихлофос на еду

Отец четырех погибших под Красноярском детей распылил дихлофос по всей квартире, не соблюдая меры предосторожности, из-за чего отрава попала на одежду, посуду и в еду.

В СК России сообщили, что после неосторожного применения вещества несовершеннолетние отравились инсектицидами, попавшими в их организм.

Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия Юлия Арбузова представитель регионального управления СК России

Проходящий по делу в качестве свидетеля отец погибших детей признался, что не стал проветривать квартиру после обработки дихлофосом. По его словам, запах средства якобы почти не ощущался, когда домой вернулись дети. Все это время в квартире была открыта только форточка.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В СК раскрыли состав вызвавшего гибель детей дихлофоса

В главном следственном управлении СК России по Красноярском краю и Хакасии установили, что в состав дихлофоса, которым насмерть отравились четверо детей, входил комплекс синтетических веществ.

Следы приведшего к летальному исходу вещества нашли в пробах рвоты отравивших несовершеннолетних. При этом производитель дихлофоса «Варан», который и был использован главой семейства, подчеркнул, что компоненты отравляющего средства не могли привести к столь серьезным последствиям, если дихлофос был использован по прямому назначению и в соответствии с мерами предосторожности.

«Это был комплекс веществ — синтетических пиретроидов — циперметрин, тетраметрин, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид», — уточнили в управлении.