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14:32, 2 декабря 2024Россия

Отец насмерть отравившихся под Красноярском детей распылил дихлофос на еду

СК: отец четверых отравившихся в Красной Сопке детей распылил дихлофос на еду
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Отец четверых детей из Красной Сопки Красноярского края, насмерть отравившихся в сентябре дихлофосом против насекомых, неаккуратно распылил по дому отраву, которая попала на одежду, посуду и в еду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Ранее ведомство сообщило «Ленте.ру», что причиной смерти детей стало отравление инсектицидами, попавшими в их организм.

В беседе с агентством в СК добавили, что в настоящее время отец несовершеннолетних проходит в качестве свидетеля. «[Причиной произошедшего] стал дихлофос в результате его неправильного использования. [Он] попал <…> на еду, на посуду, на одежду», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Об отравлении семьи из шести человек в Красноярском крае после ужина стало известно 21 сентября. В результате врачам не удалось спасти трех девочек в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего мальчика. Выжили только их родители. Согласно ранней версии, причиной произошедшего стали продукты с неизвестным токсином, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

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29 октября были обнародованы результаты исследований, согласно которым на поверхности посуды, из которой ела семья, обнаружены компоненты инсектицидного средства. В свою очередь, отец детей признался, что в день происшествия распылил во всех комнатах дома дихлофос, после чего плохо проветрил помещения, открыв одну форточку.

14 ноября стало известно, что спустя две недели после похорон отравившихся детей у их матери родился сын. В момент происшествия женщина была беременна.

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