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20:41, 12 февраля 2025Силовые структуры

Более 20 членов экстремистской организации арестовали в российском регионе

В Ульяновске суд арестовал более 20 членов экстремистской организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Ульяновске суд арестовал 22 члена экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование по факту создания и участия в экстремистской организации продолжается. Среди задержанных — организаторы и активные участники ячейки.

О задержании членов экстремистской организации стало известно ранее, 11 февраля. По версии следствия, они занимались пропагандой идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ): поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае рисовавший свастику мужчина осужден на два года условно.

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