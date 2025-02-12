Более 20 членов экстремистской организации арестовали в российском регионе

В Ульяновске суд арестовал более 20 членов экстремистской организации

В Ульяновске суд арестовал 22 члена экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование по факту создания и участия в экстремистской организации продолжается. Среди задержанных — организаторы и активные участники ячейки.

О задержании членов экстремистской организации стало известно ранее, 11 февраля. По версии следствия, они занимались пропагандой идеологии запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ): поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае рисовавший свастику мужчина осужден на два года условно.