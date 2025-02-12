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09:01, 12 февраля 2025Россия

Более десяти человек пострадали в ДТП с грузовиком на российской трассе

На трассе Р-21 в Ленобласти более 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти более 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба казенного учреждения Управление федеральных автодорог (Упрдор) «Северо-Запад», заявление приводит ТАСС.

По информации предприятия, авария произошла на 120-м километре трассы близ поселка Иссад. Микроавтобус столкнулся с фурой, из-за чего грузовик развернулся поперек дороги и перекрыл ее.

11 человек получили различные травмы, еще одного пострадавшего спасти не смогли. «Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители», — рассказали в Упрдоре.

Ранее сообщалось, что 51-летний россиянин сбил четырех человек на пешеходном переходе.

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