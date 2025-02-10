51-летний россиянин сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Якутске мужчина на иномарке сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Якутске 51-летний мужчина на иномарке сбил четырех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по республике.

В ведомстве разъяснили, что все произошло на проспекте Ленина. Автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на людей.

В результате в больницу попали трое пешеходов, одного медики осмотрели на месте случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства ДТП.

До этого сообщалось, что суд арестовал на полмесяца водителя BMW X6, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Челябинске и скрылся с места. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.

От действий мужчины пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Всех их доставили в больницу.