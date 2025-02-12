Бывшего сушефа российского ресторана осудили за отравление 170 человек

Суд в Ростове назначил ограничение свободы экс-сушефу, отравившему 170 человек

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы бывшего сушефа компании по доставке правильного и здорового питания, виновного в массовом отравлении людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Как установил суд, мужчина нарушил требования СанПин при приготовлении еды и допустил распространение острой кишечной инфекции среди покупателей. В результате этого пострадали более 170 человек.

Экс-сушефа ресторана признали виновным по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») УК РФ и взыскали 940 тысяч рублей в качестве компенсации. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с общепитом, почти на три года.

Уголовное дело по факту массового отравления людей едой из наборов правильного питания возбудили в феврале 2023 года. Тогда Следственный комитет России сообщал о 70 потерпевших, однако их общее число со временем увеличилось.

Ранее в Кунгуре задержали владельца кафе за отравление жителей города.