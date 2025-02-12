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15:29, 12 февраля 2025Мир

Бывший советник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США в мире

Экс-советник Болтон: Трамп хаотичными действиями подрывает доверие к США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Президент США Дональд Трамп своими хаотичными действиями на международной арене подрывает доверие к Соединенным Штатам. С таким заявлением выступил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Во время предвыборной кампании он сказал, что хочет сосредоточиться на решении проблем Америки. Теперь он хочет контролировать сектор Газа. Сначала он вводит пошлины в отношении Канады и Мексики, а затем приостанавливает их действие. Затем он вводит тарифы против Китая, а теперь и Европы. Какой экономической стратегии он придерживается? Ее не существует. В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике», — отметил Болтон.

Бывший советник Трампа подчеркнул, что во время первого срока Трампа у США тоже были проблемы с партнерами, но сейчас все по-другому. По его словам, несмотря на разногласия, другая сторона видела, что Вашингтон преследует свои национальные интересы и учитывает интересы партнеров.

«То, как Трамп действует, включая его поведение, язык, в том числе, военное принуждение с целью удержания Гренландии или контроля над Панамским каналом, вероятно, нравится его сторонникам, но это подрывает дефицитный актив — доверие к Америке», — заключил Болтон.

Ранее Дональд Трамп распорядился лишить своего экс-помощника по национальной безопасности Джона Болтона государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы. Республиканец также назвал Болтона очень глупым человеком и разжигателем войны. По его словам, Болтон входил в число тех, кто убедил экс-главу США Джорджа Буша — младшего «взорвать Ближний Восток». Как подчеркнул Трамп, это было «ужасное решение».

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