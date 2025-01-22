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06:30, 22 января 2025Мир

Трамп рассказал о своем распоряжении лишить Болтона госохраны

Трамп подтвердил, что распорядился лишить Болтона государственной охраны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что распорядился лишить своего экс-помощника по национальной безопасности Джона Болтона государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы. Об этом политик упомянул во время выступления в Белом доме, пишет ТАСС.

«Я думаю, времени было достаточно. Мы не будем охранять людей до конца их жизни. Почему мы должны?» — отметил политик.

Трамп также назвал Болтона очень глупым человеком и разжигателем войны. По его словам, экс-помощник по нацбезопасности входил в число тех, кто убедил экс-главу США Джорджа Буша — младшего «взорвать Ближний Восток». Как подчеркнул Трамп, это было «ужасное решение».

Ранее Джон Болтон заявил, что заявления Трампа о готовности урегулировать мировые конфликты являются лишь его типичным «фанфаронством», которое может привести к мировому кризису. По его словам, политика президента США может «привести к беде», так как тот полагается на личные отношения с зарубежными лидерами.

В свою очередь, экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что мнение бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона о возможном выходе Вашингтона из НАТО никого не волнует.

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