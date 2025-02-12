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16:41, 12 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России отреагировали на планы ЕС ввести новое ограничение в отношении цен на газ

Депутат Ананских: Энергокризис в ЕС вызван санкционной политикой против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) связан с введенной странами — участницами санкционной политики против России и импортируемых энергоносителей, рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на планы ЕС ввести новое ограничение в отношении стоимости газа на фоне рекордного роста цен.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что в Евросоюзе задумались о возможном новом ограничении цен на газ летом 2025 года. Ограничить стоимость покупки топлива собираются на время, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ).

«В первую очередь это связно с санкционной политикой. Самый дешевый газ, который могла получать Европа, — это трубный газ от России, на дешевых энергоносителях экономика Европы долго росла. В данной ситуации цены достигли рекорда. Проблема не только в ценах, но и в том, что в ближайшее время будут вводить ограничения по потреблению электроэнергии», — рассказал Ананских.

Цена выросла не только для потребителей, но и для производителей. (...) Все это из-за бредовой санкционной политики, в рамках которой они заместили российский газ

Игорь Ананскихпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

Bloomberg, в свою очередь, подчеркивает, что сейчас Европе не грозит дефицит газа, «но существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы». Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам размером до 3 миллиардов евро.

После сильного опустошения хранилищ Европе потребуется намного активнее закупать газ летом, чтобы восполнить запасы и довести их уровень до нормативного порога 90 процентов к наступлению холодов. Эти меры могут привести к росту цен на топливо по всему миру, отмечают эксперты.

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