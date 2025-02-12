Число финансовых пирамид и других нелегалов в России выросло

ЦБ: В 2024-м число финансовых пирамид и других нелегалов в РФ выросло в 1,6 раза

В 2024-м число финансовых пирамид и других нелегалов в РФ выросло в 1,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

По итогам прошлого года число финансовых пирамид превысило пять тысяч, а нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг увеличилось до двух тысяч. Количество так называемых черных кредиторов выросло до 1,5 тысячи, отмечают в регуляторе.

Как объясняют в Центробанке, число нелегалов на рынке увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых интернет-пирамид и недобросовестных предложений инвестиций. Преимущественно мошенники взаимодействуют с потенциальными жертвами через соцсети и Telegram-каналы, но иногда практикуют и схемы с холодными обзвонами.

«Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций», — пояснили в Банке России.