В России начали появляться кредитные пирамиды

Зампред Сбера Кузнецов рассказал о появлении в РФ кредитных финансовых пирамид

За последнее время Сбер выявил десять кредитных финансовых пирамид, от действия которых пострадали не менее 2,3 тысячи человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, проблема финансовых пирамид вновь начала проявляться, но если раньше мошенники хотели привлечь средства граждан через обещания высокого дохода, то теперь жертва теряет взятые в кредит средства.

Суть заключается в том, что человек берет заем за вознаграждение, после чего передает основную часть средств мошенникам. Ему оставляют небольшую долю и обещают регулярно направлять средства на погашение кредита. Несколько месяцев так и происходит, после чего жертва берет новый кредит. После нескольких эпизодов мошенники исчезают.

Тем не менее, подчеркнул Кузнецов, Сберу удалось уберечь от такого рода хищений кредиты клиентов на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Ранее зампред Банка России Филипп Габуния рассказал, что мошенники пытались запустить финансовую пирамиду под видом инструмента на рынке цифровых финансовых активов. Избежать этого удалось в последний момент.