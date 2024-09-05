В России пресекли попытку разместить финансовую пирамиду на рынке ЦФА

В ЦБ РФ заявили о пресечении попытки разместить финансовую пирамиду на рынке ЦФА

Инструмент, под которым скрывалась финансовая пирамида, едва не появился на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) РФ, заявил зампред Банка России Филипп Габуния, которого цитирует «Интерфакс».

Представитель ЦБ отметил, что актив тогда «не вышел в обращение чудесным образом на очень уважаемой платформе», и призвал платформы внимательнее следить за размещаемыми выпусками. Он не стал называть организацию, пытавшуюся осуществить размещение, и платформу, на которой оно «по стечению обстоятельств» было пресечено.

По словам Габунии, регулятор хотел бы появления системы контроля за такими рисками, в рамках которой платформы сами оценивали бы размещаемые активы, но пока параметров контроля нет.

Ранее стало известно, что облигации федерального займа (ОФЗ) могут начать выпускать в России не только в классической, но и в цифровой форме. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, указавший, что реализация такой возможности будет зависеть от развития рынка ЦФА, объемы которого в стране пока невелики.