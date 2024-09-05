В Минфине задумались о новых облигациях федерального займа

Замглавы Минфина Чебесков: в России могут появиться цифровые ОФЗ

В России облигации федерального займа (ОФЗ) могут начать выпускать не только в классической, но и в цифровой форме. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Его цитирует «Российская газета».

Чиновник заметил, что в данном ведомстве рассматривают такую возможность, однако все будет зависеть от развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). А он в настоящее время совсем невелик. Когда масштабы этого рынка увеличатся, в министерстве обещают серьезно задуматься о цифровых облигациях федерального займа.

Ранее экономист Павел Селезнев заявил, что в настоящее время россиянам выгодно покупать облигации федерального займа. В свою очередь, экономист Сергей Хестанов заметил, что эти ценные бумаги на горизонте год-два выглядят вполне надежными. Но если с наполнением бюджета возникнут серьезные проблемы, то упадет и надежность ОФЗ.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал такие облигации одним из самых надежных инструментов для вложения денег.