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12:50, 5 сентября 2024Экономика

В Минфине задумались о новых облигациях федерального займа

Замглавы Минфина Чебесков: в России могут появиться цифровые ОФЗ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В России облигации федерального займа (ОФЗ) могут начать выпускать не только в классической, но и в цифровой форме. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Его цитирует «Российская газета».

Чиновник заметил, что в данном ведомстве рассматривают такую возможность, однако все будет зависеть от развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). А он в настоящее время совсем невелик. Когда масштабы этого рынка увеличатся, в министерстве обещают серьезно задуматься о цифровых облигациях федерального займа.

Ранее экономист Павел Селезнев заявил, что в настоящее время россиянам выгодно покупать облигации федерального займа. В свою очередь, экономист Сергей Хестанов заметил, что эти ценные бумаги на горизонте год-два выглядят вполне надежными. Но если с наполнением бюджета возникнут серьезные проблемы, то упадет и надежность ОФЗ.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал такие облигации одним из самых надежных инструментов для вложения денег.

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