Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

Дочь пожилого жителя британского города Бирмингем случайно обнаружила у него на компьютере кадры, снятые скрытой камерой в ванной. Об этом пишет Birmingham Mail.

Под суд попал 62-летний Эндрю Сэмюэлс. Выяснилось, что он тайно снимал женщин, которые пользовались ванной комнатой в его доме. Для этого мужчина установил там скрытые Wi-Fi-камеры. Дочь Сэмюэлса нашла на его ноутбуке десятки фото и видео, на которых женщины принимают душ или пользуются туалетом. Она сразу же сдала отца-вуайериста полиции.

На суде Сэмюэлс заявил, что купил камеры в законных целях, однако не смог объяснить, как и зачем они оказались установлены в ванной. От его действий пострадали три британки, однако удалось установить личность только одной из них. Она написала в своем обращении к суду, что доверяла Сэмюэлсу, а его действия назвала «самым унизительным и оскорбительным», что она испытывала в жизни.

В понедельник, 10 февраля, мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы, во время которых он будет обязан находится дома с пяти вечера до пяти утра. Кроме того, его обязали пройти месячную программу реабилитации. Сэмюэлс, у которого не было других судимостей, заявил в суде, что раскаивается в своих действиях.

Ранее сообщалось, что в Китае 47-летний врач снял видео под юбкой у студентки и избежал тюрьмы. Мужчину приговорили к 120 часам общественных работ.

