Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 12 февраля 2025Из жизни

Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lighthouse Films / Getty Images

Дочь пожилого жителя британского города Бирмингем случайно обнаружила у него на компьютере кадры, снятые скрытой камерой в ванной. Об этом пишет Birmingham Mail.

Под суд попал 62-летний Эндрю Сэмюэлс. Выяснилось, что он тайно снимал женщин, которые пользовались ванной комнатой в его доме. Для этого мужчина установил там скрытые Wi-Fi-камеры. Дочь Сэмюэлса нашла на его ноутбуке десятки фото и видео, на которых женщины принимают душ или пользуются туалетом. Она сразу же сдала отца-вуайериста полиции.

На суде Сэмюэлс заявил, что купил камеры в законных целях, однако не смог объяснить, как и зачем они оказались установлены в ванной. От его действий пострадали три британки, однако удалось установить личность только одной из них. Она написала в своем обращении к суду, что доверяла Сэмюэлсу, а его действия назвала «самым унизительным и оскорбительным», что она испытывала в жизни.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

В понедельник, 10 февраля, мужчину приговорили к трем месяцам ограничения свободы, во время которых он будет обязан находится дома с пяти вечера до пяти утра. Кроме того, его обязали пройти месячную программу реабилитации. Сэмюэлс, у которого не было других судимостей, заявил в суде, что раскаивается в своих действиях.

Ранее сообщалось, что в Китае 47-летний врач снял видео под юбкой у студентки и избежал тюрьмы. Мужчину приговорили к 120 часам общественных работ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие отомстили ВСУ за командира Ефремова. Они ударили по позициям украинских войск подписанными снарядами

      Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

      Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

      Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

      Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

      В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

      Двух полицейских уличили в продаже персональных данных граждан России

      Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

      Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

      Появились кадры с дрейфующей в море льдины с 300 российскими рыбаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше