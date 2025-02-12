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07:52, 12 февраля 2025Силовые структуры

Двух полицейских уличили в продаже персональных данных граждан России

Двух сотрудников УВД Москвы обвинили в продаже персональных данных граждан РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве суд продлил до 8 апреля срок содержания под стражей двоих сотрудников УВД по Центральном административному округу (ЦАО) столицы, которых обвиняют в продаже персональных данных граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов уголовного дела следует, что полицейские Владимир Митюров и Евгений Малышев обвиняются в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения. По данным следствия, они передали через интернет данные детализации и почтовых адресов россиян, получив денежное вознаграждение.

Митюров и Малышев отрицают свою вину. Они просили суд о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста. До ареста Митюров был оперуполномоченным по особо важным делам УВД по ЦАО, а его коллега занимал должность начальника силового отделения УВД по ЦАО.

3 февраля сообщалось, что в России впервые осудили врача за разглашение данных ЕМИАС — заведующий отделением городской больницы Сибая получил 10 месяцев лишения свободы.

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