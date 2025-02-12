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16:52, 12 февраля 2025Экономика

Экономист назвал способ решить проблему с жильем в России

Экономист Цыганов: Решить проблему с доступным жильем в России поможет лизинг
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Проблему с доступным жильем в России можно решать, внедрив практику лизинга недвижимости, которая используется во многих зарубежных странах. Об этом заявил завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в разговоре с URA.RU.

«Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи. Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России», — убежден эксперт.

В случае же с многодетными семьями Цыганов предложил продумать вопрос того, как спланировать появление в городах страны особых районов с таунхаусами и частными домами, чтобы они могли жить в них на условиях социальной аренды. Такое нововведение, по его мнению, могло бы реализоваться в рамках муниципалитета или субъекта федерации по программам, «которые бы позволяли многодетной семье чувствовать себя максимально защищенной».

Накануне вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что сегодняшний темп роста цен на жилье может сделать его покупку недоступной для граждан.

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