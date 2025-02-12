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15:26, 12 февраля 2025Экономика

Фадеев назвал два любимых города

Продюсер Максим Фадеев назвал Прагу и Санкт-Петербург любимыми городами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Продюсер Максим Фадеев назвал Санкт-Петербург и Прагу своими любимыми городами. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков спросил Фадеева, нравится ли ему Москва. В ответ на это продюсер заявил, что российская столица не является его любимым городом. «Я очень люблю два города — Питер и Прага», — уточнил он.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала главное преимущество Москвы перед Парижем. По ее словам, в столице России гораздо выше уровень сервиса доставки и других онлайн-сервисов.

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