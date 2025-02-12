Google-карты оставили советские названия населенных пунктов в Крыму

Google Maps не стал менять советские названия населенных пунктов в Крыму

Сервис Google Maps не стал менять названия населенных пунктов в Крыму на украинские. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на картах отображается советское название населенного пункта Красноперекопск, который Украина переименовала в Яны Капу в 2023 году.

Кроме того, старые названия на онлайн-картах остались у поселков Комсомольское, Советское, Кировское, Октябрьское, Красногвардейское и Орджоникидзе.

Отмечается, что советские названия видны как российским пользователям, так и посетителям сервиса из других стран.

Ранее стало известно, что с Google Maps пропали снимки, на которых были изображены военные объекты Украины. Глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, демонстрируя места нахождения военных систем украинской армии, Google выдает военную тайну Киева.