С Google-карт пропали военные объекты Украины

Компания Google удалила из сервиса Google Maps снимки, на которых были видны объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.
Он обвинил компанию в том, что она рассекречивает места нахождения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — сообщил он 7 ноября.
Ранее стало известно, что на картах Google обнаружили секретный американский военный дрон. Сообщалось, что подводный беспилотник Manta Ray производства США заметили на снимках порта Хаенем в Калифорнии.
До этого на картах в немецком городе Шмалькальден обнаружили «улицу Гитлера». В Google уточнили, что это название было удалено.