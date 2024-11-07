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16:31, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

С Google-карт пропали военные объекты Украины

Google удалил из Google Maps снимки с объектами военной инфраструктуры Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Компания Google удалила из сервиса Google Maps снимки, на которых были видны объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

Он обвинил компанию в том, что она рассекречивает места нахождения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — сообщил он 7 ноября.

Ранее стало известно, что на картах Google обнаружили секретный американский военный дрон. Сообщалось, что подводный беспилотник Manta Ray производства США заметили на снимках порта Хаенем в Калифорнии.

До этого на картах в немецком городе Шмалькальден обнаружили «улицу Гитлера». В Google уточнили, что это название было удалено.

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