Иностранец попытался тайком пронести бивни моржа и попался таможенникам в России

Китаец пытался пронести бивни моржа через пункт пропуска Забайкальск и попался

Турист из Китая попытался тайком пронести четыре бивня моржа через пункт пропуска Забайкальск и попался таможенникам. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Замотанные скотчем дериваты весом почти три килограмма нашли в сумке иностранца. Мужчина пояснил, что приобрел их в российском поселке и планировал изготовить из этого сырья палочки для еды.

Китаец отметил, что не был осведомлен об ограничениях, которые действуют для вывоза такого рода товаров. Именно поэтому он не оформлял разрешительные документы и не заполнял таможенную декларацию.

«Проведенная экспертиза подтвердила, что предметы представляют собой необработанные фрагменты бивней моржа, — говорится в сообщении. — Некоторые виды этих животных внесены в Красную книгу Российской Федерации».

При этом специалистам не удалось установить подвид в связи с недостаточностью идентификационных признаков материала. В результаты товар был изъят.

Возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров).

Ранее двое иностранных туристов попытались вывезти из России в Китай редкие грибы и нарвались на уголовное дело. Уточняется, что первого иностранца задержали на таможенном посту ДАПП Полтавка.

