Избранная мэром российского города чиновница оспорила свою победу в суде

Избранная мэром Березовского Маслакова оспорила свою победу в суде

Избранный мэр Березовского, начальник отдела инвестиционного развития администрации округа Юлия Маслакова подала в суд иск на проголосовавших за нее депутатов муниципальной думы, так как не хочет возглавлять город. Об этом сообщило издание «Новый День».

30 января глава города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы 35 летней Маслаковой, которая является супругой его же водителя. За женщину проголосовали 17 депутатов. При этом в начале заседания чиновница заявила об отводе кандидатуры, однако принять его не позволил регламент. 4 февраля россиянка также отказалась принимать присягу.

По информации местных СМИ, суд зарегистрировал иск, оспаривающий победу Маслаковой, в категории «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Дата его рассмотрения пока не назначена.

В свою очередь, юрист Андрей Еланцев, также участвовавший в конкурсе на пост главы Березовского, считает, что чиновница действует в интересах нынешнего мэра. «Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее похожая история произошла в 2020 году в Костромской области. Там выборы главы Повалихинского сельского поселения выиграла Марина Удгодская, пять лет проработавшая уборщицей в местной администрации. За женщину проголосовали 84 человека, в то время как действующий руководитель населенного пункта Николай Локтев набрал 46 голосов. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ее победу, подтвердила, что россиянка была «техническим кандидатом», однако подлога при выборах не зафиксировано.